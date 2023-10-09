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Максим Галкин честно ответил, пойдет ли на фронт воевать за Израиль

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
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Максим Галкин честно ответил, пойдет ли на фронт воевать за Израиль

Максим Галкин / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Шоумен с женой и детьми остался в стране, охваченной войной.

Российский юморист Максим Галкин честно признался, пойдет ли на фронт воевать за Израиль, на который 7 октября напал ХАМАС.

К слову, шоумен вместе с женой, российской певицей Аллой Пугачевой и их 10-летними детьми остался в стране и не собирается оттуда уезжать. Как рассказал Галкин, сами израильтяне тоже остаются в Израиле, а те, что находились за границей, возвращаются, чтобы защищать свои территории.

"Израильтяне не вылетают из Израиля, не убегают. Израильтяне со всего мира приезжают, чтобы поддержать страну, чтобы воевать за нее с оружием в руках", — рассказал Галкин.

Максим Галкин / © instagram.com/maxgalkinru
Максим Галкин / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Сам шоумен отметил, что не идет воевать на фронт, потому что не служил в армии Израиля. Галкин подчеркнул, если бы у него была возможность пойти защищать страну, он бы это сделал. Юморист поделился, что по-другому будет поддерживать Израиль, в частности, сдавать кровь, которая необходима для раненых.

"Те, кто спрашивают, почему я не на фронте здесь. Я могу сказать, что если бы я служил в армии Израиля и были хоть какие-то основания, чтобы я мог сейчас пойти защищать Израиль, я бы пошел. Но у меня есть возможность по-другому поддержать страну. Я пойду сдавать кровь, я буду помогать... Я думаю, что израильтянам важно, что мы Аллой сейчас здесь. Мы здесь не для того, чтобы получить паспорт", — прокомментировал Галкин.

Максим Галкин ответил, где находится с Пугачевой и детьми

Максим Галкин ответил, где находится с Пугачевой и детьми

Напомним, российские пропагандисты распространили слухи, что Максим Галкин и Алла Пугачева убежали из Израиля. Шоумен вышел на связь, опроверг сплетни и ответил, где находится с женой и детьми.

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Дата публикации
Просмотры
3744
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