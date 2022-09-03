Максим Галкин и Алла Пугачева высмеяли путинистов Милонова и Михалкова

Юморист Максим Галкин и певица Алла Пугачева не поддержали войну в Украине, из-за чего в России началась активная "отмена" супругов. Однако терпеть обиды звездная пара не привыкла и начала давать отпор путинистам.

На своей странице в Instagram Галкин поделился несколькими фрагментами видео, показанными на федеральных каналах в РФ. На них юмориста и певицу пытались высмеять в КВН и на политических ток-шоу. Так, на видео пропагандист Виталий Милонов призвал не впускать "мерзкого тушкана" Галкина в Россию и "пнуть под его желтую попу в штанах".

Юморист тоже нашел, чем задеть политика.

"Что-то придворный крепостной театр сдает позиции. У Милонова стендап более заченый, неожиданные образы, хотя тему "попы" до конца не раскрыл, его манит моя или любая резиновая?" – сразу высмеял Милонова Галкин.

А вот Алла Борисовна ответила на критику со стороны одиозного режиссера Никиты Михалкова, назвавшего певицу и ее мужа "предателями". В Instаgram Пугачева опубликовала фрагмент из фильма режиссера "Раба любви", где главная героиня произносит: "Господа, вы — звери! Господа, вы будете прокляты своей страной, солдаты!".

"Прекрасный фильм! Прекрасный режиссер! Куда же исчез прекрасный человек Никита Сергеевич Михалков?" – под видео тонко высмеяла режиссера Пугачева.

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