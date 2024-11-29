Максим Галкин иронически высмеял себя на фото, сделанном более 30 лет назад на рынке в Греции

Российский юморист Максим Галкин показал, как выглядел более 30 лет назад.

В своем фотоблоге юморист опубликовал архивное фото, сделанное в 1990-х годах. На изображении юный Максим позирует в коротких шортах, майке и с пакетом в руках. Позади него виднеются прилавки на местном рынке в Греции. В свою очередь, Галкин иронически высмеял свое ощущение стиля, насмешив юзеров в Сети.

Максим Галкин на архивном фото / Фото: instagram.com/maxgalkinru

"Лихие 90-ые. Парниша на отдыхе. Греция. Безупречный вкус. Тяжелая кожаная барсетка изящно подчеркивает майку-алкоголичку выходного дня, фривольные драные шорты с ненавязчивой расцветкой игриво контрастируют с серьезными котлами на руке. В кадр не попали сандалии, надетые на темные дорогие носки, но покупательная способность модели подчеркивается престижным полиэтиленовым пакетом с модным принтом", — в шутку описал свой вид Максим Галкин.

Напомним, недавно Максим Галкин на свежем фото показал свою семью, выехавшую из государства-террористки РФ. Шоумен поделился редким кадром, как он с Аллой Пугачевой и их детьми гостил у Кристины Орбакайте – старшей дочери его жены.

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