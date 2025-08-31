- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 878
- Время на прочтение
- 1 мин
Максим Галкин на честном фото показал, как сейчас выглядит 76-летняя Алла Пугачева вблизи
Юморист поделился свежим селфи с супругой.
Российский юморист и телеведущий Максим Галкин показал, как сейчас выглядит его жена, певица Алла Пугачева.
Шоумен в своем Instagram поделился свежим фото с исполнительницей. Юморист делал селфи и улыбался, тем временем исполнительница позировала рядом. Максим Галкин был одет в костюм и голубую рубашку, а Алла Пугачева выбрала довольно теплый наряд и дополнила образ легким макияжем.
В частности, шоумен впервые за длительное время поделился свежим фото с супругой. На честном снимке можно разглядеть, как сейчас выглядит 76-летняя Алла Пугачева. Подписывать кадр Максим Галкин не стал.
Тем временем поклонники супругов оказались более многословными. Пару просто засыпали комплиментами. Фанаты отметили, что они вместе выглядят просто невероятно: "Замечательные люди!", "Вы самые лучшие!", "Какие красивые!".
Напомним, недавно Максим Галкин попал в ДТП в Латвии. Оказалось, после аварии юморист перенес серьезную операцию.