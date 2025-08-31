Максим Галкин на честном фото показал, как сейчас выглядит 76-летняя Алла Пугачева вблизи

Алла Пугачева и Максим Галкин / © instagram.com/alla_orfey

Российский юморист и телеведущий Максим Галкин показал, как сейчас выглядит его жена, певица Алла Пугачева.

Шоумен в своем Instagram поделился свежим фото с исполнительницей. Юморист делал селфи и улыбался, тем временем исполнительница позировала рядом. Максим Галкин был одет в костюм и голубую рубашку, а Алла Пугачева выбрала довольно теплый наряд и дополнила образ легким макияжем.

В частности, шоумен впервые за длительное время поделился свежим фото с супругой. На честном снимке можно разглядеть, как сейчас выглядит 76-летняя Алла Пугачева. Подписывать кадр Максим Галкин не стал.

Максим Галкин и Алла Пугачева / © instagram.com/maxgalkinru

Тем временем поклонники супругов оказались более многословными. Пару просто засыпали комплиментами. Фанаты отметили, что они вместе выглядят просто невероятно: "Замечательные люди!", "Вы самые лучшие!", "Какие красивые!".

Напомним, недавно Максим Галкин попал в ДТП в Латвии. Оказалось, после аварии юморист перенес серьезную операцию.