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Максим Галкин на честном селфи показал, как выглядит сейчас 74-летняя Алла Пугачева

Автор
Ксения ГабриадзеКсения Габриадзе
Дата публикации
Просмотры
8670
Время на прочтение
1 мин
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Максим Галкин на честном селфи показал, как выглядит сейчас 74-летняя Алла Пугачева

Максим Галкин / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Шоумен поделился свежим селфи со своей женой.

Российский шоумен и юморист Максим Галкин поделился редким селфи со своей женой, певицей Аллой Пугачевой.

На странице в Instagram артист разместил фотографию, где они с Аллой Борисовной смотрят в камеру и улыбаются. Супруги позируют на фоне моря, и, как отметил в геопозиции актер, они находятся в городе Тель-Авив, Израиль.

На фотографии Галкин предстает со взлохмаченными от ветра с моря волосами и в серой футболке. Пугачева предстает с минимальным макияжем в белой рубашке. Это изображение Галкин оставил без подписи, также юморист выключил комментарии к фотографии.

Максим Галкин и Алла Пугачева / © instagram.com/maxgalkinru
Максим Галкин и Алла Пугачева / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Вполне возможно, что таким образом актер хотел показать, что, несмотря на то, что на супругов в России выливается много хейта из-за поддержки Украины, они придерживаются пословицы "Собака лает, а караван идет".

Напомним, недавно Максим Галкин поделился атмосферным видео с празднования юбилея их с Аллой Пугачевой детей – Лизой и Гарри. Сыну и дочери супругов исполнилось 10 лет. Звездный отец показал, как они с семьей отметили этот день.

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Дата публикации
Просмотры
8670
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