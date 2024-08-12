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Максим Галкин на концерте метко поставил на место известного путиниста: "Идите за российским кораблем"

Максим Галкин на концерте метко поставил на место известного путиниста: "Идите за российским кораблем"

Максим Галкин / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Пропагандист пытался пристыдить шоумена, однако ответ от него не заставил себя ждать.

Российский юморист Максим Галкин прямо во время концерта точно поставил на место известного путиниста.

Инцидент случился в Юрмале. Максим Галкин во время своего выступления спустился в зал, чтобы пообщаться со зрителями, когда наткнулся на блогера. Мужчина обратился к юмористу и сказал, что пришел сюда, чтобы обматерить его: "У меня небольшая проблема. Мне нужно сказать, что вы — дол***б".

Ответ от Галкина не заставил себя ждать. Он высмеял мужчину, который потратил немалую сумму средств на билет в первый ряд. Более того, Галкин еще и поблагодарил блогера, ведь потраченные средства пойдут в пользу его семьи.

Максим Галкин на своем концерте "послал" известного пропагандиста за российским кораблем

Максим Галкин на своем концерте "послал" известного пропагандиста за российским кораблем

"А вы специально пришли ради этого? Купили билет в первый ряд? Спасибо! Ваши деньги пойдут в пользу моей семьи, несмотря на ваше мнение. Это ведь здорово, слушайте, очень вас благодарю", — ответил путинисту Галкин.

Но на этом агрессивный зритель не остановится. Он подошел к сцене и начал раскладывать гвоздики в четном количестве. По просьбе Галкина прекратить это делать, мужчина не реагировал. Наконец, шоумен просто послал его вслед за российским кораблем. Что интересно, собравшиеся оценили поступок Галкина. Зрители с восхищением начали аплодировать комику.

Напомним, недавно Максим Галкин показывал, как работает российская пропаганда. Также шоумен продемонстрировал, как РФ мстит ему за поддержку Украины.

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