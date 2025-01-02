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Максим Галкин на милом видео показал, как поет с 11-летней дочерью-красавицей от Пугачевой

Максим Галкин на милом видео показал, как поет с 11-летней дочерью-красавицей от Пугачевой

Максим Галкин, Алла Пугачева и их дети / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Юморист опубликовал ролик с празднования Нового года.

Российский комик Максим Галкин порадовал семейным контентом с 11-летней дочерью от жены, певицы Аллы Пугачевой.

В своем Instagram шоумен опубликовал редкое видео с Лизой. На кадрах Максим Галкин пел в ресторане, где они всей семьей отмечали Новый 2025 год. Тем временем дочь-красавица юмориста и певицы стояла рядом с отцом. Лиза нежно обнимала папу и прижималась к нему щечкой. Максим Галкин на видео демонстрировал свой вокальный талант, а девочка не торопилась петь, а только завороженно слушала.

Кстати, Алла Пугачева тоже засветилась на кадрах. Улыбающаяся исполнительница снимала на видео, как ее муж Максим Галкин поет, а дочь мило стоит рядом.

Максим Галкин показал, как поет в объятиях 11-летней дочери от Аллы Пугачевой

Максим Галкин показал, как поет в объятиях 11-летней дочери от Аллы Пугачевой

Кадры с Лизой шоумен подписывать не стал. Тем временем поклонники просто засыпали их комплиментами. Фанаты отметили, что Лиза растет настоящей красавицей. Также они пожелали счастья их семье.

  • Ну какая же замечательная семья! Смотрела на вас и улыбка не сходила с лица. Всей вашей семье самые лучшие пожелания!
  • Такое замечательное и трогательное видео!
  • Нужен дуэт! С Новым годом, наши дорогие! Лиза так красивая, вся у маму!

Напомним, Максим Галкин также показывал, как в Новый год затанцевал с Аллой Пугачевой. Шоумен также удивил молодым видом артистки.

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