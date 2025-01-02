Максим Галкин на милом видео показал, как поет с 11-летней дочерью-красавицей от Пугачевой

Российский комик Максим Галкин порадовал семейным контентом с 11-летней дочерью от жены, певицы Аллы Пугачевой.

В своем Instagram шоумен опубликовал редкое видео с Лизой. На кадрах Максим Галкин пел в ресторане, где они всей семьей отмечали Новый 2025 год. Тем временем дочь-красавица юмориста и певицы стояла рядом с отцом. Лиза нежно обнимала папу и прижималась к нему щечкой. Максим Галкин на видео демонстрировал свой вокальный талант, а девочка не торопилась петь, а только завороженно слушала.

Кстати, Алла Пугачева тоже засветилась на кадрах. Улыбающаяся исполнительница снимала на видео, как ее муж Максим Галкин поет, а дочь мило стоит рядом.

Максим Галкин показал, как поет в объятиях 11-летней дочери от Аллы Пугачевой

Кадры с Лизой шоумен подписывать не стал. Тем временем поклонники просто засыпали их комплиментами. Фанаты отметили, что Лиза растет настоящей красавицей. Также они пожелали счастья их семье.

Ну какая же замечательная семья! Смотрела на вас и улыбка не сходила с лица. Всей вашей семье самые лучшие пожелания!

Такое замечательное и трогательное видео!

Нужен дуэт! С Новым годом, наши дорогие! Лиза так красивая, вся у маму!

Напомним, Максим Галкин также показывал, как в Новый год затанцевал с Аллой Пугачевой. Шоумен также удивил молодым видом артистки.

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