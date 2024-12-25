Максим Галкин на редком фото показал счастливую Пугачеву и их заметно подросшую 11-летнюю дочь

Комик показал, как они семьей готовятся к праздникам.

Российский юморист Максим Галкин на редком фото показал, как сейчас выглядит его жена, певица Алла Пугачева, и их 11-летняя дочь.

Шоумен порадовал подписчиков семейным контентом. В частности, юморист на атмосферном снимке продемонстрировал, как они готовятся к праздникам и заряжаются позитивным настроением. На фото, которое Галкин опубликовал в Instagram, была изображена Алла Пугачева и их 11-летняя дочь Лиза.

Они позировали перед камерой в праздничном family look. Счастливая Алла Пугачева и Лиза одели красные свитера с рисунками елок и имбирным человечком, а также штаны в клетку. Позировали они на фоне ярко украшенного деревца – главного атрибута Нового года. Как отметил шоумен, у них уже предновогоднее настроение.

Алла Пугачева с дочерью / Фото: instagram.com/maxgalkinru

"Предновогоднее настроение", — коротко подписал праздничное фото юморист.

Напомним, ранее Максим Галкин поздравил пользователей с Рождеством. Шоумен сделал это по-особому – на украинском языке.

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