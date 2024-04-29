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Максим Галкин на свежем фото показал, как сейчас выглядит 75-летняя Алла Пугачева

Максим Галкин на свежем фото показал, как сейчас выглядит 75-летняя Алла Пугачева

Максим Галкин и Алла Пугачева / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Юморист поделился новым снимком своей жены.

Российский юморист Максим Галкин порадовал свежим фото своей жены, российской певицы Аллы Пугачевой.

Новым снимком комик поделился в своем Instagram. 75-летняя Алла Борисовна позировала в домашней одежде. В частности, исполнительница предстала перед камерой в халатике и с полотенцем на голове, вероятно, она как раз приняла ванную или душ.

На фото Алла Пугачева особо не использовала фильтры и фотошоп. Впрочем, певица не смогла отказаться от макияжа и подчеркнула глаза тенями.

Аллу Пугачева / © instagram.com/maxgalkinru
Аллу Пугачева / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Максим Галкин не стал слишком мудрствовать с подписью к фото, а лишь коротко отметил: "Доброе утро!".

В комментариях подписчики юмориста, среди которых немало украинцев, засыпали Аллу Пугачеву комплиментами. Они отметили, что певица выглядит хорошо в любом возрасте.

  • Алла Борисовна, вы прекрасны в любом возрасте. Вы больше, чем время! Здоровье и счастье вашей семьи.
  • Если вспомнить, настолько она талантлива, мудрая и сколько добра сделала, то не прекращаешь ею восхищаться. Долгих лет жизни и крепкого вам здоровья!
  • Алла Борисовна выглядит хорошо! Крепкого вам здоровья!

Напомним, недавно Алла Пугачева отмечала день рождения. В праздничный день Максим Галкин просто удивил молодым видом артистки.

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