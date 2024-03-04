Максим Галкин на украинском отреагировал на атаку России по Одессе: "Очень горько от бессилия"

Российский юморист Максим Галкин отреагировал на обстрел Россией Одессы, во время которого дрон-камикадзе попал в многоэтажку и забрал жизни 12 невинных людей, среди которых и дети.

Шоумен признался, что ему очень больно, когда РФ наносит вражеские удары по украинскому городу. Галкин чувствует эту боль, ведь Одесса – его родной город. В частности, юморист провел там детство, ходил в школу и учил украинский язык.

"Одесса – это мое детство. В Одессе в школе я учил с первого класса украинский язык. И те знания о языке, которые у меня остались до сих пор, это тоже мое одесское детство. Но меня, наверное, можно упрекнуть, что я не грущу публично по всем погибшим детям в мире. Но каждый удар по Одессе попадает в сердце. Одесса, я всем сердцем с тобой", — на украинском написал шоумен.

Пост Максима Галкина / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Галкин также выразил соболезнования всем пострадавшим и семьям погибших. Юморист отметил, что ему больно от бессилия, впрочем, рано или поздно каждый виновный ответит за свои преступления.

"Мои глубокие соболезнования семьям погибших. Очень горько от бессилия. Но суд божий еще никто не отменял", — добавил шоумен.

Напомним, в ночь на 2 марта российские оккупанты беспилотниками обстреляли Одессу. "Шахид" попал в многоэтажку и забрал жизни 12 человек, среди которых были дети. Украинские знаменитости отреагировали на очередное циничное преступление России и выразили соболезнования всем пострадавшим и семьям погибших.

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