Максим Галкин, находящийся с Аллой Пугачевой в Израиле, впервые вышел на связь с поклонниками

Российский юморист Максим Галкин вышел на связь с поклонниками после того, как палестинская боевая группировка ХАМАС атаковала Израиль.

Как известно, вместе со своей женой, певицей Аллой Пугачевой и 10-летними детьми с начала полномасштабной войны в Украине живет в Тель-Авиве. Так что звездные супруги вызвали большое волнение у фанов, когда не вышли на связь после того, как утром 7 октября боевики сектора Газа обстреляли юг и центральную часть Израиля ракетами.

Впрочем, ближе к вечеру Галкин все же появился в Сети и опубликовал фото с флагом Израиля в Instagram. Артист написал о том, что они с семьей в шесть утра очнулись от сирен. Также Максим поддержал народ страны и выразил соболезнования всем пострадавшим от военного конфликта.

"Сегодня в 6:30 нас разбудили сирены... Трудное время для Израиля. Соболезнования погибшим и их семьям! Молитесь за всех, кто взят в заложники. Израиль победит", — написал Галкин.

Максим Галкин поддержал Израиль / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Тем временем россияне в очередной раз показали свою циничность и злорадство. Все это время, пока Пугачева и Галкин не выходили на связь с фанами, пользователи из РФ выливали всю желчь и ехидство в адрес пары в гневных комментариях. Россияне таким образом хотели "отомстить" за то, что супруги поддержали Украину в войне.

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