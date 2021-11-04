Максим Галкин негативно высказался по поводу украинского языка и осквернил стихотворение Шевченко

Артист попал в "черный список" Минкульта.

Российский юморист Максим Галкин, который недавно попал в "черный список" Минкульта, негативно высказывался по поводу украинского языка.

Недавно на YouTube-канале Галкина вышел новый выпуск "Музыкалиты". Приглашенными гостями юмориста стали двое известных артистов: Никита Джигурда и KYIVSTONER. Они оба родились в Киеве.

Максим Галкин, Никита Джигурда и KYIVSTONER / скриншот с видео

Когда звезды знакомились между собой, начали говорить об Украине. Разговаривали они на украинском языке. Впрочем, Галкин перебил их и сказал: "Если вы хотите включить русский язык назад, то включите настройки внизу под видео".

После этих слов Никита начал рассказывать свою оду Украине: "Не помре дух України, бо безсмертя знає. Бо душа її єдина білий світ плекає".

Впрочем, Галкин снова перебил своего гостя и начал рассказывать извращенную версию стихотворения Тараса Шевченко — "Заповіт".

Максим Галкин, Никита Джигурда и KYIVSTONER / скриншот с видео

В частности, он сказал такое: "Як умру, то поховайте, не тягніть резину. Не тягайте з ями в яму, як того грузина".

Отметим, что в 2015 году Максим Галкин попал в базу сайта "Миротворец" за "сознательное нарушение государственной границы Украины (АР Крым). Речь идет о поездке Галкина в Крым в 2014 году, где он принял участие в концерте "День России", которой проходил на площади в Ялте.

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