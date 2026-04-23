Максим Галкин неожиданно показал 77-летнюю Аллу Пугачеву с тростью в руке

Алла Пугачева и Максим Галкин / © instagram.com/maxgalkinru

Российский шоумен и комик Максим Гаклин показал жену, певицу Аллу Пугачеву, с тростью в руке.

В своем Instagram юморист опубликовал свежее фото 77-летней исполнительницы. Кадр был сделан в Лимассоле, что на Кипре. Артистка позировала на фоне Средиземного моря возле яхт. Знаменитость была стильно одета. Алла Пугачева выбрала платье в клетку и сапожки, а образ дополнила кофточкой, которую завязала на талии, и солнцезащитными очками.

Фото, очевидно, Максим Галкин делал во время их прогулки по городу. Пост шоумен подписывать не стал, а лишь дополнил его песней Pretty Woman.

Алла Пугачева / © instagram.com/maxgalkinru

Но внимание пользователей привлекла другая деталь. В руке Алла Пугачева держала трость, которая, похоже, помогает ей во время хождения. К слову, ранее в Сети появлялись такие фото артистки. А таким образом она подтвердила, что действительно пользуется тростью.

Напомним, недавно Алла Пугачева отпраздновала день рождения. Артистке исполнилось 77 лет. В свой день рождения знаменитость собрала сразу троих детей и внука. Исполнительница показывала, как с ними праздновала.