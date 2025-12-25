ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
207
Время на прочтение
1 мин

Максим Галкин неожиданно заговорил на украинском языке в день Рождества и растрогал поздравлением

Артист получил от украинцев слова благодарности за такую солидарность.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Максим Галкин

Максим Галкин / © instagram.com/maxgalkinru

Российский шоумен Максим Галкин в день Рождества обратился к своим подписчикам на украинском языке.

Так, артист опубликовал в своем Instagram пост, в котором поздравил всех, кто празднует Рождество 25 декабря. В обращении Галкин пожелал мира, здоровья и любви, а сам текст написал на украинском. Свои слова шоумен дополнил новой фотографией, сделанной в святыне.

«Христос рождается! Поздравляю всех вас с самым светлым праздником! Мира, здоровья, любви и добра!» — обратился звезда к украинцам на украинском языке.

Максим Галкин / © instagram.com/maxgalkinru

Максим Галкин / © instagram.com/maxgalkinru

В комментариях украинцы массово благодарили артиста за поддержку и четкую позицию относительно войны. Подписчики отметили, что ценят солидарность Галкина и его семьи с Украиной, а также тот факт, что он не боится публично говорить на языке страны, которая борется за свободу.

  • Спасибо, Максим. Пусть наконец добро победит!

  • Взаимно! И Вашей семье мира и добра. Христос родился!

  • Спасибо Максим и Алла! Украина и украинцы ценим Вашу позицию и поддержку

  • Спасибо! Мира и согласия! Славим его!

Отметим, после начала полномасштабного вторжения Максим Галкин вместе с Аллой Пугачевой и детьми выехал из России и проживает за рубежом, осуждая агрессию РФ и поддерживая Украину.

Напомним, недавно актер Тарас Цимбалюк показал свое Рождество и как в кругу семьи его отпраздновал.

Дата публикации
Количество просмотров
207
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie