Максим Галкин нежно поздравил Аллу Пугачева с 75-летием и удивил ее молодым видом

Исполнительница отмечает юбилей.
Сегодня, 15 апреля, российская певица Алла Пугачева отмечает день рождения. Артистке исполняется 75 лет.
С юбилеем исполнительницу уже успел поздравить ее муж, российский юморист Максим Галкин. Шоумен написал ей короткое и милое послание.
"Любимая, с твоим днем", — поздравил Галкин Пугачеву с днем рождения.
Кроме того, шоумен опубликовал новое фото певицы. На снимке артистка предстала в кепке и с легким макияжем. В комментариях подписчики шоумена просто засыпали Аллу Борисовну поздравлениями и комплиментами по поводу внешнего вида.
Также многие пользователи были благодарны исполнительнице, что она осудила развязанную Россией войну в Украине и не поддерживает преступные действия российских властей.
- Уважаем, желаем здоровья! Спасибо, что не продались этому смертоносному режиму!
- Желаю Алле Борисовне пережить еще одного мелкого политического деятеля!
- C днем рождения! Любим за человечность и свет!
Напомним, недавно Максим Галкин метко поставил российских пропагандистов на место. Комик поймал их на лжи и высмеял.
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