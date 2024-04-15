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Максим Галкин нежно поздравил Аллу Пугачева с 75-летием и удивил ее молодым видом

Максим Галкин нежно поздравил Аллу Пугачева с 75-летием и удивил ее молодым видом

Алла Пугачева и Максим Галкин / Фото: instagram.com/alla_orfey

Исполнительница отмечает юбилей.

Сегодня, 15 апреля, российская певица Алла Пугачева отмечает день рождения. Артистке исполняется 75 лет.

С юбилеем исполнительницу уже успел поздравить ее муж, российский юморист Максим Галкин. Шоумен написал ей короткое и милое послание.

Максим Галкин и Алла Пугачева / © instagram.com/maxgalkinru
Максим Галкин и Алла Пугачева / Фото: instagram.com/maxgalkinru

"Любимая, с твоим днем", — поздравил Галкин Пугачеву с днем рождения.

Кроме того, шоумен опубликовал новое фото певицы. На снимке артистка предстала в кепке и с легким макияжем. В комментариях подписчики шоумена просто засыпали Аллу Борисовну поздравлениями и комплиментами по поводу внешнего вида.

Алла Пугачева / © instagram.com/maxgalkinru
Алла Пугачева / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Также многие пользователи были благодарны исполнительнице, что она осудила развязанную Россией войну в Украине и не поддерживает преступные действия российских властей.

  • Уважаем, желаем здоровья! Спасибо, что не продались этому смертоносному режиму!
  • Желаю Алле Борисовне пережить еще одного мелкого политического деятеля!
  • C днем рождения! Любим за человечность и свет!

Напомним, недавно Максим Галкин метко поставил российских пропагандистов на место. Комик поймал их на лжи и высмеял.

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