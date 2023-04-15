Максим Галкин нежно поздравил Аллу Пугачеву с 74-летием и умилил трогательным видео с ней

Юморист показал жену в молодости и сейчас.

Российская певица Алла Пугачева 15 апреля отмечает свой день рождения. В этом году звезде исполнилось 74 года.

Муж артистки, юморист Максим Галкин, нежно поздравил любимую с праздником и умилил видео, которое посвятил ей. В ролике, которым шоумен поделился в Instagram, поклонники могли увидеть архивные кадры с примадонной из ее личной жизни и концертов.

В качестве музыкального сопровождения прозвучала новая песня дочери Пугачевой, Кристины Орбакайте. Певица посвятила матери эмоциональный трек "Алла будет петь".

"С днем рождения, любимая! Спасибо за песню, Кристина", — написал Галкин под видео.

Поклонники примадонны присоединились к поздравлениям и тоже написали теплые слова в адрес Пугачевой в комментариях.

С днем рождения, эпоха! Мы гордимся!

Алла, спасибо, что вы есть!

Поздравления с Украиной! C Днем рождения!

C Днем рождения! Самая лучшая женщина!

Отметим, что на днях вокруг Пугачевой разразился очередной скандал в РФ. Пропагандисты призвали спецслужбы проверить счета звезды на предмет финансирования ВСУ. На фоне заявлений подруга Пугачевой, певица Лайма Вайкуле рассекретила, действительно ли Алла Борисовна посылает средства для украинской армии.

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