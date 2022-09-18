Максим Галкин нежно поздравил своих двойняшек с 9-летием и напомнил, что он иноагент в России

Сегодня, 18 сентября, день рождения празднуют дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой Лиза и Гарри.

Близнецам звездных супругов Аллы Пугачевой и Максима Галкина Лизе и Гарри исполняется 9 лет.

По этому случаю звездный папа нежно поздравил детей с праздником. На странице в Instagram Галкин разместил забавное фото своих детей, сделанное где-то на пляже. "День рождения наших любимок", – подписал кадр артист.

Кроме того, Галкин в той же подписи напомнил, что на днях Минюст России признал его иностранным агентом : "Максим Галкин признан Минюстом России иноагентом", — дописал юморист.

Дети Максима Галкина / Фото: instagram.com/maxgalkinru

В свою очередь подписчики страницы Максима поддержали его и присоединились к поздравлениям детей: "Красивые иноагентские дети", "У талантливых людей достойные дети! Здоровья и счастья! Всегда радуют глаз и сердце", "С днем рождения, золотые детки золотых родителей", "Любая семья! С праздником! Светлых дней. Пусть деление закончится как можно быстрее".

Максим Галкин с детьми / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Напомним, что Минюст России признал Максима Галкина иностранным агентом. Впрочем, артист отметил, что таковым себя не считает, однако добавил, что если учитывать, кто из российских артистов тоже удостоился такого звания, то он будет считать это наградой.

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