Максим Галкин про третий год полномасштабной войны в Украине: "Бесконечные дни горя и смертей"

Российский юморист Максим Галкин высказался о годовщине полномасштабной войны в Украине.

Сегодня, 24 февраля, прошло ровно три года, как РФ начала вторжение в Украину. Максим Галкин, который осудил развязанную Россией войну, написал пост в Instagram с поддержкой украинцев. Шоумен отметил, что жителям Украины приходится ежедневно переживать горе из-за действий оккупантов, которые просто разрушают все живое. Галкин говорит, что пытается поддерживать украинцев и призывает россиян опомниться, однако, к сожалению, война продолжается.

"Три года, как Россия начала полномасштабную войну против Украины. Бесконечные дни горя и смертей, разрушенных украинских городов и изуродованной природы… Все это время я пытаюсь поддерживать украинцев в их беде, пытаюсь образумить своих соотечественников…", — отметил шоумен.

Пост Максима Галкина / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Максим Галкин признается, что в третью годовщину полномасштабной войны не знает, что писать и какие слова утешения подобрать. Он отметил, что остается только почтить память тех, кто погиб, защищая свой дом, и бороться за живых.

"Не знаю, что писать сегодня (24 февраля – прим. ред.)… Где найти слова утешения и надежды? Помянем погибших, помянем павших за свою землю и будем бороться за живых", — добавил шоумен.

Напомним, украинские знаменитости также почтили памятный день в истории Украины. Украинцы уже долгие 11 лет борются за свободу, три из которых дают отпор России в полномасштабной войне.

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