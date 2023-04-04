Максим Галкин очаровал улыбающейся фотографией с Аллой Пугачевой и двойняшками на берегу моря

Российский юморист Максим Галкин порадовал поклонников фотографией с женой, певицей Аллой Пугачевой и двумя детьми — Гарри и Лизой.

На своей странице в Instagram шоумен поделился фото, на котором звездная семья с улыбками позировала на фоне морского пейзажа. В кадре Пугачева позировала в розовом платье выше колен и белых кроссовок и выглядела прекрасно.

Под фотографией Галкин ограничился короткой подписью и добавил только красные эмоджи сердечка.

Максим Галкин и Алла Пугачева с детьми / Фото: instagram.com/maxgalkinru

В комментариях под фото налетели комментаторы из России, которые обвинили звездных супругов в "измене", ведь они не поддержали войну в Украине и уехали за границу, и заметили, что их не ждут в России.

Впрочем, похоже, Пугачева и Галкин не спешат возвращаться. Недавно певица поделилась веселым видео с двойняшками и поиронизировала об их жизни в Израиле.

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