Максим Галкин очаровал видом 72-летней Пугачевой в мини-шортах и приспущенной кофточке

Семья шоумена поздравила его с 45-летием.

Шоумен и юморист Максим Галкин сегодня, 18 июня, празднует день рождения.

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Знаменитости исполнилось 45 лет. По этому случаю семья Галкина — жена Алла Пугачева и 7-летние двойняшки Лиза и Гарри подготовили ему сюрприз. На странице в Instagram юморист разместил видео, на котором его дети зачитывают папе рэп.

Судя по всему, песню Лиза и Гарри придумывали вместе с мамой, которая в это время находилась за кадром, подсказывала сыну и дочери и очень переживала. В конце видео Галкин показывает Аллу Борисовну, которая игриво убегает от камеры и просит ее не снимать.

instagram.com/maxgalkinru

Тем не менее, бдительные фанаты успели разглядеть 72-летнюю Пугачеву в мини-шортах и в кофте с приспущенными на плечах рукавами.

instagram.com/maxgalkinru

Максим, только вы могли сделать Аллу Борисовну такой счастливой и процветающей

Поздравляю вас с днем рождения! Спасибо за нашу счастливую Аллу

Напомним, что месяц назад 72-летняя Алла Пугачева в платье диснеевской принцессы озадачила образом. Артистка надела неожиданный наряд на день рождения дочери.

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