Максим Галкин оригинально отреагировал на то, что его объявили иноагентом в России

Но, похоже, Максим Галкин не спешит расстраиваться из-за того, что его признали иностранным агентом в России.

Напротив. Российский шоумен и комик уже успел отреагировать на решение минюста РФ и сделал это оригинальным способом. Так, в шапке профиля своей страницы в Instagram Галкин первым предложением гордо дописал: "признан Минюстом России иноагентом".

Фото: instagram.com/maxgalkinru

Эту же фразу Галкин разместил в сторис своего фотоблога на афишах грядущих концертов в Литве.

Фото: instagram.com/maxgalkinru

Пока это единственная реакция Галкина на решение Минюста, звездная жена юмориста, российская примадонна Алла Пугачева на эту ситуацию публично пока не отреагировала.

Напомним, что с начала полномасштабной войны, которую Россия развязала в Украине, Максим Галкин с детьми и женой Аллой Пугачевой выехали из РФ в Израиль. Там Галкин активно поддерживал украинцев и решительно осуждал действия российских властей. Кроме того, артист отправлял помощь Украине со своих концертов, которые проводит за рубежом.

Отметим, что ранее также российскую актрису Татьяну Лазареву объявили иноагентом в РФ. На это артистка отреагировала на видео, в котором отметила, что она и раньше дружила с адекватными и приличными людьми, но теперь еще и стала их частью.

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