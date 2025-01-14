Максим Галкин ошеломил, как его 11-летний сын от Пугачевой мастерски катается на сноуборде

Оказывается, сын звездных супругов до этого не имел дела с катанием на доске.

Российский юморист Максим Галкин показал, как его 11-летний сын от жены, певицы Аллы Пугачевой, мастерски катается на сноуборде.

Семейство продолжает наслаждаться зимним отпуском в горах. В этот раз шоумен показал, как достаточно экстремально проводит время с 11-летним сыном Гарри. В своем Instagram комик опубликовал видео, как с мальчиком катается в горах. В частности, Максим Галкин выбрал лыжи, а Гарри – сноуборд.

Максим Галкин с сыном от Аллы Пугачевой / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Сын юмориста и певицы уже мастерски катается на доске. Однако, как оказалось, это его первые шаги на сноуборде. Тем не менее, Гарри довольно быстро овладел этим видом спорта.

Сын Максима Галкина и Аллы Пугачевой / Фото: instagram.com/maxgalkinru

"Гарри, первые шаги на сноуборде", – подписал кадры шоумен.

Сын Максима Галкина и Аллы Пугачевой / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Подписчики Максима Галкина оценили умения Гарри. Пользователи отметили, что у мальчика и в самом деле талант. Сыну супруги осталось немного подтянуть технику, и он будет отличным сноубордистом.

Сын Максима Галкина и Аллы Пугачевой / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Напомним, ранее Максим Галкин делился, как проходят его семейные зимние каникулы. Шоумен на увлекательных кадрах показал, как с детьми играл в снежки.

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