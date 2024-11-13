Максим Галкин ошеломил, как его дети от 75-летней Пугачевой заметно подросли и изменились

Российский юморист Максим Галкин впервые за долгое время показал заметно подросших детей от жены, певицы Аллы Пугачевой.

В своем Instagram шоумен опубликовал архивное фото двойняшек. Снимок был сделан во время профессионального фотосета. На фото Лиза предстала в пышном бальном платье, а Гарри – в костюме и рубашке с бабочкой.

Дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Если сравнить архивный кадр со свежим, то можно заметить, как дети Галкина от 75-летней Пугачевой заметно подросли и изменились. Это подметил и сам шоумен. Юморист отметил, что дети быстро растут.

"Попалась из воспоминаний смартфона отличная фотография! Как дети быстро растут!" – подписал снимок комик.

Максим Галкин, Алла Пугачева и их дети / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Отметим, что Максим Галкин и Алла Пугачева не поддержали захватническую политику путина и войну в Украине. Супруги избавились от имущества в России и вместе с детьми выехали из страны-агрессора в Израиль, за что неоднократно сталкивались с критикой от пропагандистов. Однако ни юмориста, ни певицу это не волнует. Напротив, они находят красноречивое словечко, чтобы поставить пропагандистов и Z-патриотов на место.

Кстати, недавно Максим Галкин побывал в Украинском музее США. Юморист делился впечатлениями от увиденных экспонатов, что довело россиян до истерики.

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