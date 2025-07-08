Максим Галкин ошеломил, как за восемь лет изменилась его дочь от Аллы Пугачевой

Максим Галкин, Алла Пугачева и их дети / © instagram.com/maxgalkinru

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Российский юморист Максим Галкин ошеломил, как его дочь от жены, певицы Аллы Пугачевой, кардинально изменилась.

В своем Instagram шоумен поделился свежим и архивным фото 11-летней Лизы. Кадры были сделаны в одном и том же месте, правда, с разницей в восемь лет. На первом фото дочь супругов позировала в ярком платье и с бантом на голове. Тем временем на втором снимке Лиза предстала в джинсовом костюме.

В общем, за восемь лет девочка кардинально изменилась. Дочь Максима Галкина и Аллы Пугачевой так подросла, что ее становится просто не узнать.

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"Через восемь лет на том же месте", - подписал снимки шоумен.

Дочь Максима Галкина и Аллы Пугачевой / © instagram.com/maxgalkinru

Подписчики Максима Галкина просто засыпали Лизу комплиментами. Пользователи отметили, что дочь супругов растет настоящей красавицей.

Красавица невероятная! И столько в ней мудрости! У вас замечательные детки! Счастья вам и любви навсегда!

Из очаровательной девочки Лиза превращается в удивительно красивую девушку. Пусть обязательно будет счастливой!

Какая же она красивая! Настоящая принцесса! Пусть будет счастливой ее судьба!

Напомним, недавно Максим Галкин показывал, как они с Аллой Пугачевой развлекаются с двойняшками. Сейчас семейство в полном составе наслаждается отдыхом на море.