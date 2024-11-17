Максим Галкин ошеломил молодым видом жены Пугачевой и показался с ее дочерью Орбакайте

Российский юморист Максим Галкин поделился семейным контентом.

В своем фотоблоге шоумен восхитил свежим фото с семьей в полном составе в просторном доме. На изображении позируют его двое 11-летних детей – Лиза в длинном платье молочного цвета и Гарри в джинсах, футболке, джемпери и кепке. Сам юморист для общего фото выбрал светло-серый костюм и белую футболку.

К тому же на фото также присутствует жена артиста, 75-летняя певица Алла Пугачева. На снимке ее просто не узнать. Исполнительница демонстрирует свой молодой вид в изысканном черном платье с легкой укладкой и макияжем. Более того, рядом с ней в гламурном наряде и яркими аксессуарами улыбается ее 53-летняя старшая дочь Кристина Орбакайте, которая живет в США. Вероятно, что вся семья приехала в гости к исполнительнице.

Максим Галкин и Алла Пугачева с детьми и Кристиной Орбакайте / Фото: instagram.com/maxgalkinru

"Еще пять концертов и домой", – подписал кадр Галкин.

Напомним, Максим Галкин и Алла Пугачева после начала полномасштабного вторжения отреклись от РФ и переехали в Израиль. Так, юморист не стесняется демонстрировать свою проукраинскую позицию и часто публикует контент с высмеиванием россиян.А недавно он побывал в украинском музее за границей и поделился впечатлениями.

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