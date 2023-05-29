Максим Галкин ошеломил помолодевшим видом Аллы Пугачевой на общем фото

Российский юморист Максим Галкин и певица Алла Пугачева демонстрируют поклонникам идиллию в семейных отношениях.

Так, вернувшись после гастролей в Израиль, куда из России переехала семья, артист поделился милой фотографией со своей женой.

На своей странице в Instagram Галкин опубликовал селфи с Пугачевой. На фото Алла Борисовна позировала рядом с мужем, нежно прислонив голову к его плечу. В подписи к фото Максим оставил всего два красных сердечка.

Максим Галкин и Алла Пугачева

Поклонники в комментариях подметили, что 74-летняя примадонна выглядит прекрасно, значительно моложе своего возраста: "Алла Борисовна выглядит шикарно", "Какие же вы красивы", "Алла просто невероятна", "Какая радость видеть вас вместе", " Алла помолодела".

Напомним, что накануне Галкин поделился кадрами со своим подросшим сыном Пугачевой. Вместе с 9-летним Гарри звездный отец отправился на велопрогулку вдоль моря в Израиле.

Читайте также: