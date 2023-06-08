Максим Галкин отреагировал на подрыв Каховской ГЭС и пообщался с украинцами

Российский шоумен Максим Галкин не остался в стороне от подрыва россией Каховской ГЭС.

У себя на странице в Instagram Галкин обнародовал страшные кадры с последствиями катастрофы, которую устроили российские оккупанты. На фото видно, как спасатели помогают людям и животным, пострадавшим в результате подрыва Каховской ГЭС, а также дома людей, плавающие в воде.

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Этот пост Галкин сопроводил смайлом в виде разбитого сердца. Многие украинцы поблагодарили артиста за поддержку, сочувствие и за то, что он не молчит. В свою очередь Галкин на такие комментарии от украинцев отвечал в виде смайлов с молящимися руками и разбитым сердцем.

Максим Галкин отреагировал на подрыв Каховской ГЭС россиянами / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Максим Галкин отреагировал на подрыв Каховской ГЭС россиянами / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Максим Галкин отреагировал на подрыв Каховской ГЭС россиянами / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Максим Галкин отреагировал на подрыв Каховской ГЭС россиянами / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Напомним, в результате подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС 6 июня днепровская вода затапливает населенные пункты по оба берега Херсонской области.

На вечер 6 июня самая сложная ситуация с затоплением была в Корабельном районе Херсона. Там вода поднялась на 3,5 м и подтопила более тысячи домов. По состоянию на утро 7 июня затоплены 1852 дома на правобережье Херсона, откуда были эвакуированы 1457 человек. В Минагрополитики заявили о дефиците воды в трех областях: Херсонской, Запорожской и Днепропетровской. Это приведет к засухе: поля на юге уже в 2024 году могут превратиться в пустыню. Ожидается массовая гибель рыбы и фауны.

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