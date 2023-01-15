Максим Галкин отреагировал на ракетный удар РФ по многоэтажке в Днепре

Российский комик Максим Галкин эмоционально отреагировал на ракетный удар по жилому дому в Днепре, нанесенный российской армией 14 января.

Шоумен, который с самого начала полномасштабного вторжения РФ поддержал Украину, выразил свои соболезнования в Instagram. Галкин добавил рисунок украинской художницы, изобразившей руины многоэтажки и плачущую в огне девушку.

"Днепр... Невыносимо... Невозможно", — написал в Сети Галкин.

Фото: instagram.com/maxgalkinru

Шоумен отметил, что закрывает комментарии под этим постом, чтобы никакие пропагандисты не смели насмехаться над чужим горем и писать свои продажные комментарии.

"Комментарии закрываю. Не хочу, чтобы здесь боты за деньги резвились и глумились", — написал Галкин.

В конце своего сообщения комик, как всегда, добавил, что этот материал изложил "иноагент", которым его уже признали в России.

Отметим, что с начала полномасштабной войны Максим Галкин выразил свою поддержку украинцам и выступил с заявлениями против российских властей. Вскоре после начала вторжения Галкин вместе с женой Аллой Пугачевой и двумя детьми переехал в Израиль.

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