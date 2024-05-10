Максим Галкин отреагировал на слова Дмитрия Гордона о его жене Пугачевой: "Удивительно!"

Российский юморист Максим Галкин прокомментировал интервью Дмитрия Гордона, в котором он рассказывает об отношении к Алле Пугачевой.

Так, на днях журналист в своем фотоблоге разместил короткий видеоролик с интересными фрагментами нового интервью, где вместе с гостем обсуждает разных звезд. Одной из них стала жена Галкина, певица Алла Пугачева. На видео Гордон говорит, что "до недавнего времени хорошо относился к Алле Борисовне, а сейчас – негативно". На выражение уже отреагировал Максим, который неоднозначно написал на украинском языке: "Ну заинтриговал! Удивительно, рассказывайте! Это очень интересно!".

Дмитрий Гордон. Фото: скриншот с интервью

В итоге, как оказалось, эти слова Дмитрий специально вырезал из контекста, чтобы увеличить просмотры самого интервью. Да, шоумен действительно вспомнил Аллу Борисовну в одном из своих проектов. Впрочем, перед тем, как выразить свое истинное отношения к ней, решил пошутить в привычной для себя манере. Так, с иронией журналист отметил, что причиной резкого изменения отношения к Алле Борисовне стали "измены Филиппу Киркорову". А уже в конце он с улыбкой добавил, что на самом деле "любит ее и она об этом знает".

К тому же, чтобы окончательно избежать любых недоразумений из-за такой шутки, в ответ на комментарий Галкина, Гордон снова подчеркнул свое уважение к его семье и жене: "Максим – гений! И жена его Алла Пугачева – гений! И я греюсь в лучах их славы!".

Напомним, недавно Максим Галкин восхитил фото Аллы Пугачевой и показал, как выглядит 75-летняя артистка.

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