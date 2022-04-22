Максим Галкин перечислит украинским беженцам часть денег со своих концертов в Израиле

Российский шоумен и юморист Максим Галкин с началом полномасштабного вторжения России на территорию Украины вместе с женой Аллой Пугачевой и двумя детьми уехал в Израиль.

Пока звездную семью запрещают в РФ из-за их поддержки Украины, Галкин и Пугачева устраиваются в Израиле. Так, уже летом артист планирует отправиться в тур по израильским городам. И на его концерты очень быстро раскупают билеты.

Об этом шоумен рассказал на странице в Instagram. Вместе с тем Максим отметил, что часть денег со своих концертов он перечислит в помощь украинским беженцам:

"Мы живем с вами в непростые времена. Мы являемся свидетелями величайшей людской трагедии, гуманитарной катастрофы мирового масштаба. Когда миллионы украинцев теряют свой кров, теряют свои дома, вынуждены покидать свою родину. Не имеют средств к существованию. Поэтому я решил часть денег, которые я заработаю во время концертного тура по Израилю, перечислить в помощь беженцам", — сказал Галкин.

Отметим, что с начала полномасштабной войны России против Украины Максим Галкин и Алла Пугачева покинули РФ и поддерживают Украину. Галкин также перестал публиковать развлекательный контент в соцсетях, отметив, что "не видит никакой нравственной возможности это делать".

Позже в фотоблоге артист поделился историей девочки из Мариуполя, наступившей на растяжку оккупантов. Галкин отметил, что "эта украинская девочка точно не собиралась ни на кого нападать".

Впоследствии Галкин обратился к росСМИ, которые пишут о нем всякую чушь. Шоумен отметил, что российским СМИ следовало бы писать о других вещах, в том числе о том, что власти РФ запрещают, то есть правду о войне в Украине.

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