Максим Галкин по-украински ответил, почему продолжает общение с российскими артистами-путинистами

Российский юморист Максим Галкин на днях показал, как после продолжительной разлуки в связи с гастролями наконец-то встретился с женой Аллой Пугачевой и их детьми.

Так, супруги посетили концерт группы "Би-2" в Тель-Авиве. Как известно, Максим Галкин с семьей после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину переехал в Израиль. Шоумен открыто осуждает кровавую политику Путина и войну, которую он развязал против нашей страны.

Несмотря на это, у поклонников артиста есть к нему вопросы. В частности, одна подписчица из Украины поинтересовалась в комментариях под постом Галкина про концерте "Б-2", почему он до сих пор в фотоблоге подписан на российских артистов-путинистов, а они – на него:

"Все, конечно, хорошо, но вопрос. Почему вы до сих пор подписаны на Гагарину, Газманова, Бабкину, Долину, Баскова и других "людей", поддерживающих войну? А они на вас…" – спросила подписница.

В свою очередь, Галкин решил ответить поклоннице. Причем он сделал это на украинском языке, проявив уважение к женщине:

"Спасибо за вопрос. Быть подписанным – не значит быть с ними согласным. И не значит, что я продолжаю общаться с ними. Были в моей жизни случаи, когда подписка означала поддержку, но в этой ситуации это не так. От меня некоторые коллегидрузья отписались – не хочу быть мелочным и подобным им. Наблюдаю глубину падения", — ответил Галкин.

Максим Галкин пообщался с поклонницей на украинском / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Максим Галкин официально выступил против войны и осудил власть Кремля и регулярно критикует действия Путина. Кроме того, из своих концертов за границей Галкин перечислял деньги на поддержку украинцам. После заявлений юмориста пропагандистские власти признали его "иноагентом" в России.

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