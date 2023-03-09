Максим Галкин поделился архивным фото из своей молодости

Российский юморист Максим Галкин вспомнил свою молодость.

Так, 46-летний шоумен на странице в Instagram разместил кадр, где изображен в свои молодые годы. Когда и где именно был сделан снимок, Галкин уточнять не стал. Впрочем, сопроводил пост подписью: "В актерской профессии, каждый вечер выходя из-за кулис на сцену, ты снова в начале пути…".

Максим Галкин / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Также артист не забыл дописать, что в России его признали "иноагентом".

В свою очередь, поклонники поблагодарили Галкина и его семью за их позицию и за то, что они остались людьми: "Максим, вы – человек! Спасибо! Пришло время, когда легко можно увидеть, кто есть кто…", "Браво Максим, спасибо, что вас не засосала пропасть рашизма", "Максим, очень благодарны вам с Аллой за то, что выбрали свет!".

Отметим, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину Максим Галкин с супругой Аллой Пугачевой уехали в Израиль. Галкин публично осудил действия российских властей и поддержал Украину.

Кстати, месяц назад Максим Галкин во время концерта со сцены пожелал Украине быть целой и независимой и признался, как на него повлияло президентство Зеленского.

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