Максим Галкин похвастался цветущим видом 72-летней Пугачевой

Шоумен запостил фото, которое сделал в машине.

Муж легендарной певицы Аллы Пугачевой Максим Галкин похвастался удивительно молодым видом своей любимой.

Так, на странице в Instagram шоумен разместил снимок, на котором пара улыбаясь позирует, сидя в авто. На фото влюбленные появились в белых нарядах. Со своей стороны, Алла выровняла волосы и сделала эффектный макияж.

instagram.com/maxgalkinru

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В комментариях сторонники звездной пары засыпали Аллу комплиментами и отметили, что Примадонна выглядит моложе, чем ее избранник.

"Алла красавица!", "Пугачева моложе, чем Галкин", "Ого, Алла будто моложе Максима", "Алла в роскошной форме", "Ух! Максим — мужчина, который делает счастливой свою жену", — писали фаны под публикацией.

Напомним, ранее Алла Пугачева рассекретила, почему расставалась со своими экс-мужьями. Также артистка вспомнила, как узнала о смерти мамы.

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