Максим Галкин показал 11-летнюю дочь в парике и похвастался ее перевоплощением в известную звезду

Российский юморист Максим Галкин ошеломил образом его 11-летней дочери от жены, певицы Аллы Пугачевой.

Так, в фотоблоге шоумен опубликовал фото с Лизой и похвастался ее карнавальным костюмом. Для особого события девочка превратилась в немногословную Венздей Аддамс из одноименного популярного сериала. На изображении дочь Пугачевой и Галкина предстает в похожем черном платье, перчатках и парике.

Дочь Галкина и Пугачевой Лиза / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Дочь Галкина и Пугачевой Лиза / Фото: instagram.com/maxgalkinru

В таком выразительном образе Лиза попозировала дома за границей, куда вместе с родителями уехала в начале полномасштабного вторжения России в Украину. К тому же, недавно Галкин выразил поддержку Украине в третью годовщину полномасштабного вторжения.

"К карнавалу готова", — лаконично написал звездный отец.

Дочь Галкина и Пугачевой Лиза / Фото: instagram.com/maxgalkinru

В комментариях девочку засыпали рядом комплиментов:

Просто как из сериала "Венздей", класс. Очень интересный образ

Какой замечательный ребенок. И Лиза и Гарри! Настоящие дети родителей!

Какие красивые у вас с Аллой дети! Всегда смотрю и восхищаюсь!

Напомним, недавно шансонье Гарик Кричевский показал своего 21-летнего сына и удивил их сходством на общем фото.

Читайте также: