Максим Галкин показал 11-летнюю дочь в парике и похвастался ее перевоплощением в известную звезду

Лиза нарядилась в костюм для карнавала.
Российский юморист Максим Галкин ошеломил образом его 11-летней дочери от жены, певицы Аллы Пугачевой.
Так, в фотоблоге шоумен опубликовал фото с Лизой и похвастался ее карнавальным костюмом. Для особого события девочка превратилась в немногословную Венздей Аддамс из одноименного популярного сериала. На изображении дочь Пугачевой и Галкина предстает в похожем черном платье, перчатках и парике.
В таком выразительном образе Лиза попозировала дома за границей, куда вместе с родителями уехала в начале полномасштабного вторжения России в Украину. К тому же, недавно Галкин выразил поддержку Украине в третью годовщину полномасштабного вторжения.
"К карнавалу готова", — лаконично написал звездный отец.
В комментариях девочку засыпали рядом комплиментов:
- Просто как из сериала "Венздей", класс. Очень интересный образ
- Какой замечательный ребенок. И Лиза и Гарри! Настоящие дети родителей!
- Какие красивые у вас с Аллой дети! Всегда смотрю и восхищаюсь!
Напомним, недавно шансонье Гарик Кричевский показал своего 21-летнего сына и удивил их сходством на общем фото.
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