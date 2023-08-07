Максим Галкин показал Аллу Пугачеву без фотошопа и удивил ее внешним видом

Также юморист показал, как проводит время с детьми.

Российский шоумен Максим Галкин показал свою жену, певицу Аллу Пугачеву без фотошопа и фильтров и удивил ее внешним видом.

В своем Instagram комик поделился, как их с исполнительницей дети развлекаются в жаркие дети. Гарри и Лиза набирают воздушные шарики водой и лопают их. Тем временем Галкин активно поддерживал детей и снимал их игры на видео.

Гарри Галкин / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Лиза Галкина / Фото: instagram.com/maxgalkinru

В ролике неожиданно засветилась Алла Пугачева, которая удивленно вышла во двор и спросила: "Это нормально вообще? Это такие игры?".

Алла Пугачева / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Тем временем поклонники обратили внимание на внешний вид исполнительницы, которую Галкин на видео показал без фотошопа и фильтров. Они были удивлены, что артистка в свои 74 года выглядит так молодо: "Алла Борисовна потрясающе выглядит", "какая же Алла Борисовна нежная и красивая женщина", "Алла Борисовна прекрасна, выглядит лучше, чем 30-летние".

Напомним, ранее редакция сайта ТСН.ua писала, как изменилась Алла Пугачева за 60 лет, что она выступает на сцене. За это время исполнительница неоднократно кардинально меняла имидж и образ.

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