Максим Галкин показал архивное фото с сыном в Израиле и как они проводили там время 8 лет назад

Артист поделился солнечным фото с Гарри.
Российский шоумен Максим Галкин поделился архивным фото со своим сыном Гарри в Израиле.
Знаменитость в своем фотоблоге опубликовал счастливый кадр с отдыха. Так, 8 лет назад они вместе с семьей приехали отдохнуть к морю в Израиле. Звездный отец в шортах играл со своим маленьким сыном. На изображении Гарри в панамке счастливо улыбается.
"Из неопубликованного: Гарри и я в Израиле, май 2015-го", – написал под фото артист.
Звезда в комментариях под публикацией получил много комплиментов относительно своего отцовства:
- Так выглядит обычное человеческое счастье
- Прекрасный отец и человек
- Прекрасные родители и дети, которые воспитываются в любви
- Какие же вы прекрасные! Сплошное удовольствие на вас смотреть! В любом возрасте! Лучший папа
Как известно, Максим Галкин и Алла Пугачева в знак протеста против кровавой политики Путина и поддержки Украины в начале полномасштабной войны покинули страну-агрессорку и уже окончательно проживают в Израиле.
Напомним, недавно Максим Галкин показал фото 74-летней Аллы Пугачевой в мини-шортах с дочерью и нежно поздравил их с праздником.
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