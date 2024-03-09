Максим Галкин показал архивное фото с сыном в Израиле и как они проводили там время 8 лет назад

Российский шоумен Максим Галкин поделился архивным фото со своим сыном Гарри в Израиле.

Знаменитость в своем фотоблоге опубликовал счастливый кадр с отдыха. Так, 8 лет назад они вместе с семьей приехали отдохнуть к морю в Израиле. Звездный отец в шортах играл со своим маленьким сыном. На изображении Гарри в панамке счастливо улыбается.

"Из неопубликованного: Гарри и я в Израиле, май 2015-го", – написал под фото артист.

Максим Галкин с сыном в Израиле / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Звезда в комментариях под публикацией получил много комплиментов относительно своего отцовства:

Так выглядит обычное человеческое счастье

Прекрасный отец и человек

Прекрасные родители и дети, которые воспитываются в любви

Какие же вы прекрасные! Сплошное удовольствие на вас смотреть! В любом возрасте! Лучший папа

Максим Галкин с сыном в Израиле / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Как известно, Максим Галкин и Алла Пугачева в знак протеста против кровавой политики Путина и поддержки Украины в начале полномасштабной войны покинули страну-агрессорку и уже окончательно проживают в Израиле.

Напомним, недавно Максим Галкин показал фото 74-летней Аллы Пугачевой в мини-шортах с дочерью и нежно поздравил их с праздником.

Читайте также: