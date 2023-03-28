Максим Галкин показал архивные фото, где Пугачева в мини-шортах держит маленьких двойняшек на руках

Гарри и Лиза были еще совсем маленькими.
Юморист Максим Галкин порадовал поклонников архивными фото, где изображена его жена, исполнительница Алла Пугачева с детьми.
В своем Instagram комик опубликовал два снимка. На первом фото Алла Пугачева в розовых мини-шортах и цветастой блузке держит маленькую Лизу на руках, которая играла игрушкой.
Тем временем на втором фото исполнительница уже позирует с Гарри. Вероятно, тогда, когда делали эти снимки, двойняшкам знаменитых супругов был примерно год.
"Вот какие были малыши! Любимки", — подписал фотографии Галкин.
Напомним, в начале полномасштабного вторжения России в Украину Максим Галкин осудил действия российских властей и призвал остановить войну. Впоследствии артист с певицей Аллой Пугачевой покинул РФ и уехал в Израиль. В настоящее время Галкин активно дает концерты, где высмеивает звезд-путинистов и пропагандистов.
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