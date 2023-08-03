Максим Галкин показал архивные кадры дочери и удивил, как она кардинально изменилась

Юморист также объяснил, почему под каждым своим постом пишет, что он — "иноагент".

Российский шоумен Максим Галкин восхитил архивными кадрами дочери Лизы и показал, как она кардинально изменилась с годами.

В своем Instagram юморист опубликовал ролик, где изображена девочка, которой на тот момент было около трех лет. Дочь комика в белом костюмчике ходила по лестнице и пела песенку о папе.

Дочь Максима Галкина и Аллы Пугачевой / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Галкин сравнил, как дочь с годами подросла. Шоумен опубликовал кадры, сделанные на том же месте, однако через семь лет. 9-летняя Лиза повзрослела, изменила стиль одежды, а ее волосы кардинально отросли. Также песенку о папе девочка уже не поет, как в детстве.

Дочь Максима Галкина и Аллы Пугачевой / Фото: instagram.com/maxgalkinru

"Та самая девочка, та же лестница, а где же песенка. Семь лет спустя", — подписал кадры Галкин.

Между тем, поклонники обратили внимание на другое. Под каждым постом Галкин оставляет напоминание, что он — "иноагент". Поклонники поинтересовались, зачем шоумен это делает. Оказывается, если Галкин не будет указывать, что он "иноагент", придется платить штраф.

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