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Максим Галкин показал, как Алла Пугачева на каблуках засветила стройные ножки

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
434
Время на прочтение
1 мин
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Максим Галкин показал, как Алла Пугачева на каблуках засветила стройные ножки

Алла Пугачева и Максим Галкин / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Артист вспомнил празднование своего 45-летия.

Российский юморист Максим Галкин в последнее время стал чаще делиться архивными фотографиями с женой Аллой Пугачевой и детьми.

На странице в Instagram шоумен вспомнил, как праздновал свой 45-й день рождения. Галкин поделился фото, на котором веселая Пугачева танцевала во время вечеринки.

В легком платье в цветах и на каблуках тогда 71-летняя исполнительница продемонстрировала стройные ножки во время танца. В подписи Галкин признался, что это одна из его самых любимых фотографий жены.

"Одна из любимых фотографий. Два года назад на моем 45-летии", – написал юморист.

Алла Пугачева / © instagram.com/maxgalkinru
Алла Пугачева / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Напомним, на днях Максим Галкин показал на улыбающемся фото, как они с Аллой Пугачевой и близнецами, Гарри и Лизой, наслаждались отдыхом у моря.

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Дата публикации
Просмотры
434
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