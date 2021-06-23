Максим Галкин показал, как отметил 45-летие: "Ох, как было весело"

Пародист устроил шумный праздник.

Российский шоумен Максим Галкин, который недавно громко отпраздновал свой день рождения, сейчас порадовал поклонников снимками с вечеринки.

Так, 18 июня юмористу исполнилось 45 лет, по случаю чего он пригласил на праздник едва ли не всех звезд российского шоу-бизнеса.

В своем Instagram Максим опубликовал серию снимков, на которых продемонстрировал, как прошло торжество.

Для просмотра фото, листайте справа

"Ох как было весело! В этих замечательных фото лишь часть атмосферы этого незабываемого вечера. Не могу не поделиться", — подписал снимки артист.

Поскольку публика на мероприятии собралась в основном юмористическая, то развлекали они сами себя, но не обошлось и без выступления Примадонны, которая кстати выглядела потрясающе.

Поклонники в комментариях к фото выразили Максиму благодарность за то, что он делиться личными моментами, и отметили, что праздник явно удался.

Алла Борисовна как фея из сказки.

Максим, я всегда с удовольствием смотрю ваши семейные праздники. Все как-то по-доброму.

Алла просто огонь!

Напомним, не так давно Максим Галкин очаровал видом 72-летней Пугачевой в минишортах и приспущены кофточке.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку