Максим Галкин показал, как проводит зимние каникулы с заметно подросшими двойняшками от Пугачевой

Шоумен показал, как они семьей играли в заснеженном дворе.

Российский юморист Максим Галкин показал, как проводит зимние каникулы с заметно подросшими детьми от жены, певицы Аллы Пугачевой.

В частности, они всей семьей уехали на отдых. Супруги выбрали страну, где сейчас много снега. Во дворе они уже успели поиграть в снежки. 11-летние Лиза и Гарри весело закидали друг друга снегом на фоне гор. Кстати, на кадрах можно разглядеть, как дети звездных супругов уже заметно подросли и сильно изменились.

Сын Максима Галкина и Аллы Пугачевой / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Дочь Максима Галкина и Аллы Пугачевой / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Тем временем Максим Галкин успел прокатиться на лыжах. Более того, даже обильные снеговые осадки не помешали шоумену. Правда, Галкин признался, что местами на лыжах было легко ехать, а иногда просто невозможно.

"Снег валил не прекращая, лыжи то слушались, то нет, но ощущение полета в снежной лесной сказке не оставляло", – поделился своими эмоциями шоумен.

Максим Галкин / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Напомним, недавно Максим Галкин признался, что изучает украинский язык. Юморист также раскрыл, кто из Украины ему в этом помогает.

Максим Галкин спел хит Степана Гиги и признался, как учит украинский язык

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