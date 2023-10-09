Максим Галкин показал, как прятался с детьми в бомбоубежище от обстрелов в Израиле

Российский юморист Максим Галкин показал, как прячется с детьми в бомбоубежище.

К слову, комик сейчас с женой Аллой Пугачевой и детьми находится в Израиле, который 7 октября атаковала боевая группировка ХАМАС. Галкин говорил, что утром ситуация в районе, где они проживают, была спокойной.

Однако впоследствии шоумен опубликовал в Instagram-stories фото, на котором появился вместе с детьми в бомбоубежище. Как объяснил шоумен, начался обстрел, поэтому они спустились в укрытие.

"Обстрел. Сидим в бомбоубежище", — прокомментировал шоумен.

Дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой / Фото: instagram.com/maxgalkinru

На снимке видны только 10-летние Гарри и Лиза. Двойняшки стараются не волноваться, а даже в бомбоубежище поднимать настроение.

Отметим, что Максим Галкин вместе с Аллой Пугачевой и детьми находится в Израиле. Юморист заверил, что бежать из страны они не собираются. По словам шоумена, его семья выбрала для проживания Израиль и хочет поддержать израильтян в трудную минуту.

Также шоумен недавно честно ответил, пойдет ли воевать на фронт. Кроме того, Галкин рассказал, как помогает Израилю во время войны.

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