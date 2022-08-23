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Максим Галкин показал, как в сине-желтом костюме выступал в Варшаве

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Максим Галкин показал, как в сине-желтом костюме выступал в Варшаве

Максим Галкин / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Российский юморист Максим Галкин еще раз продемонстрировал солидарность с украинским народом.

Шоумен Максим Галкин показал, как выступал на концерте в Варшаве.

Юморист, который с самого начала полномасштабной войны поддерживает Украину, в очередной раз продемонстрировал свою солидарность с украинским народом. На концерте в Варшаве юморист выступал в сине-желтом костюме.

Это видно в ролике, который Галкин опубликовал в своем Instagram. На видео Максим уже прощался с аудиторией. Знаменитость подсветил сцену сине-желтыми цветами и благодарил зрителей низким поклоном, а аудитория в это время провожала его громкими овациями.

"Спасибо моим зрителям в Варшаве! Получил от вас заряд невероятной энергии!" – отметил юморист.

А зрители тем временем благодарили в комментариях комику за невероятное шоу, а также они благодарили за поддержку Украины.

  • Тонко! Талантливо! Спасибо за вечер и за поддержку Украины
  • Спасибо за порядочность, смелость и мужество.
  • Надеюсь увидеть в Украине

Отметим, что Максим Галкин активно выражает свою позицию и поддерживает украинский народ. Более того, шоумен организует туры, а часть вырученных средств передает на помощь Украине. Поэтому вполне вероятно, что определенную сумму с концерта в Варшаве юморист перекажет в благотворительные фонды.

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