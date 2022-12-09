Максим Галкин показал, как воссоединился с Аллой Пугачевой после долгой разлуки

Российский юморист Максим Галкин и певица Алла Пугачева вместе посетили концерт легендарной группы "Би-2" в Тель-Авиве.

Долгое время артист находился на гастролях в разных странах мира и только недавно наконец-то воссоединился с семьей в Израиле. После приезда Галкина звездные супруги вместе отправились на концерт рок-группы. Видео с запада артист опубликовал в Instagram и не забыл дописать, что в России его признали "иноагентом".

"Фантастический концерт "Би-2" вчера в Тель-Авиве! На одном дыхании зрители и мегаталантливые музыканты. Хиты и новые песни из нового альбома. Песня "Аллилуйя" будет теперь в моем плейлисте. Спасибо, ребята, за незабываемый вечер", — написал Галкин.

Да, Галкин и Пугачева наслаждались выступлением "Би-2" в VIP-ложе. Во время исполнения одного из хитов группы на экране транслировалось live-видео, во время которого показали примадонну с мужем — они улыбались и помахали зрителям в зале.

Также особым гостем на концерте стал Андрей Макаревич, которого в РФ признали иноагентом из-за его антивоенной позиции. Он исполнил соло на гитаре во время одной из песен "Би-2".

Напомним, что с начала полномасштабной войны в Украине Максим Галкин высказался против захватнических действий РФ и вместе с семьей уехал в Израиль. После заявлений юмориста пропагандистские власти признали его "иноагентом" в России.

На днях Алла Пугачева красноречиво ответила, как относится к тому, что о ее семье пишут заказные статьи в РосСМИ.

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