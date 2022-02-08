Максим Галкин показал красивую жену Пугачеву в окружении 8-летних двойняшек

Снимки были сделаны в замке супругов.

Российский шоумен Максим Галкин показал, как они с семьей недавно проводили время.

На странице в Instagram юморист запостил несколько кадров, сделанных в их замке с Аллой Пугачевой. На фото Алла Борисовна, одетая в длинное черное платье с красивым макияжем, позирует в окружении их с Галкиным 8-летних двойняшек.

instagram.com/maxgalkinru

Причем сын супругов Гарри позирует с удочкой в руках: "Гарик собрался на рыбалку", — подписал фотографию Галкин.

instagram.com/maxgalkinru

В свою очередь подписчики страницы Галкина в очередной раз выразили восхищение их семьей: "какие же замечательные дети! Простые, открытые, не избалованные, но воспитанные в лучших интеллигентских традициях", "Алла Борисовна просто красавица! Как я люблю вашу семью. Все такие молодцы", "все как положено: мужчины добывают еду, девушки в семье красивые!".

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