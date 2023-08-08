Максим Галкин показал помолодевшую Аллу Пугачеву на пляжной прогулке с детьми

Российский юморист Максим Галкин поделился новыми семейними фотографиями со своей женой, певицей Аллой Пугачевой и их детьми, девятилетними Гарри и Лизой.

Снимок артист опубликовал на своей странице в Instagram и отметил, что он был сделан еще в июне, когда семья находилась в Израиле, куда они переехали во время полномасштабной войны.

На пляжном фото Пугачева позировала в объятиях Галкина рядом с их подросшими детьми на фоне морского пейзажа.

"Вечер. Июнь. Израиль", — подписал снимок с семьей Галкин.

Кстати, в кадре певица появилась в белой легкой рубашке и коротких белых шортах, открывших ее стройные ноги. Образ звезда дополнила большими солнцезащитными очками на цепочке. В комментариях поклонники заметили, что 74-летняя артистка помолодела и выглядит великолепно.

Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Отметим, что Галкин и Пугачева вместе с детьми находятся в Латвии, куда они приехали недавно. Там у юмориста запланировано несколько сольных концертов. К тому же, звездные супруги приняли участие в фестивале их подруги, певицы Лаймы Вайкуле, LAIMA RENDEZVOUS JŪRMALA, который в этом году состоялся с благотворительной целью в поддержку Украины.

Алла Пугачева и Максим Галкин в Юрмале / Фото: instagram.com/laimafestival

Примадонна появилась на красной дорожке в образе куклы Барби, а юморист даже спел с Вайкуле один из ее хитов. Также во время мероприятия исполнительница и ее муж-иноагент еще раз продемонстрировали свою позицию по войне в Украине и поддержали украинских артистов, которые были хедлайнерами фестиваля. А реакция Пугачевой на песню Верки Сердючки "Russia goodbye" вообще вызвала очень бурные обсуждения в Сети.

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