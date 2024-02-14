Максим Галкин показал редкое фото 74-летней Аллы Пугачевой: как выглядит звезда

Российский юморист Максим Галкин, которого в РФ признали "иноагентом" из-за поддержки Украины, поделился редким фото с женой, певицей Аллой Пугачевой.

На странице в Instagram Галкин сегодня, 14 февраля, в День святого Валентина опубликовал фотографию своей возлюбленной. На фото 74-летняя Алла Борисовна изображена в кресле на фоне белой стены. Пугачева сидит в светлых джинсах и кофте и смотрит в телефон. При этом звезда держит в руках зажженную сигарету.

Максим Галкин не стал писать под фотографией жены любовную оду, а ограничился лаконичной подписью: "Звонок другу".

Алла Пугачева / Фото: instagram.com/maxgalkinru

В свою очередь, поклонники супругов бросились делать комплименты Пугачевой и желать супругам много общих счастливых лет:

Солнечная девочка!

Наше солнышко! Красавица любимая!

С Днем влюбленных самую красивую пару

Дай Бог здоровья и долгих лет этой прекрасной женщине

Какая же она классная, какая у вас классная семья

Напомним, что недавно Максим Галкин рассказал, как российские власти отомстили ему из-за его проукраинской позиции. Так, юмористу неожиданно отказали во въезде в Индонезию. У артиста там был запланирован концерт на острове Бали. Этому способствовали власти РФ.

Читайте также: