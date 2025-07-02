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Максим Галкин показал редкое свежее фото Аллы Пугачевой: как сейчас выглядит 76-летняя певица
Алла Пугачева крайне редко показывает свои новые фотографии. Однако Максим Галкин время от времени радует снимками с супругой.
Российский юморист Максим Галкин впервые за долгое время показал свежее фото с супругой, певицей Аллой Пугачевой.
Исполнительница крайне редко делиться своими новыми снимками. Однако ее муж Максим Галкин время от времени радует фотографиями, на которых показывается с исполнительницей. На этот раз он опубликовал их селфи. На снимке Максим Галкин предстал в кофте и белой футболке, тем временем Алла Пугачева позировала в черном наряде. Артистка распустила свои кудри и сделала легкий макияж.
Юморист не стал подписывать фото с женой, а лишь добавил смайлик в виде красного сердечка. Между тем пользователи были более многословными. В частности, фанаты супругов отметили, что Алла Пугачева хорошо выглядит. Также влюбленным пожелали крепкого здоровья и долгих лет жизни.
Ваши фото излучают любовь! Спасибо, что делитесь!
Что за прекрасные люди, здоровья и счастья!
Какие красивые и счастливые!
Отметим, Максим Галкин с первых дней полномасштабной войны осудил враждебные действия России, поддержал Украину и выехал из страны-агрессора. Юморист также публично критикует преступления оккупантов. Между тем Алла Пугачева отмечала, что полностью разделяет позицию своего мужа. Кстати, недавно певица засветилась на вечеринке украинки на Кипре.