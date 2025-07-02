Максим Галкин показал редкое свежее фото Аллы Пугачевой: как сейчас выглядит 76-летняя певица

Алла Пугачева и Максим Галкин / © instagram.com/alla_orfey

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Российский юморист Максим Галкин впервые за долгое время показал свежее фото с супругой, певицей Аллой Пугачевой.

Исполнительница крайне редко делиться своими новыми снимками. Однако ее муж Максим Галкин время от времени радует фотографиями, на которых показывается с исполнительницей. На этот раз он опубликовал их селфи. На снимке Максим Галкин предстал в кофте и белой футболке, тем временем Алла Пугачева позировала в черном наряде. Артистка распустила свои кудри и сделала легкий макияж.

Юморист не стал подписывать фото с женой, а лишь добавил смайлик в виде красного сердечка. Между тем пользователи были более многословными. В частности, фанаты супругов отметили, что Алла Пугачева хорошо выглядит. Также влюбленным пожелали крепкого здоровья и долгих лет жизни.

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Максим Галкин и Алла Пугачева / © instagram.com/maxgalkinru

Ваши фото излучают любовь! Спасибо, что делитесь!

Что за прекрасные люди, здоровья и счастья!

Какие красивые и счастливые!

Отметим, Максим Галкин с первых дней полномасштабной войны осудил враждебные действия России, поддержал Украину и выехал из страны-агрессора. Юморист также публично критикует преступления оккупантов. Между тем Алла Пугачева отмечала, что полностью разделяет позицию своего мужа. Кстати, недавно певица засветилась на вечеринке украинки на Кипре.