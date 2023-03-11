Максим Галкин показал себя 14-летним на архивном видео из школы

Российский юморист Максим Галкин поделился с поклонниками архивным видео, которое было снято более 33 лет назад.

На своей странице в Instagram шоумен разместил ролик, на котором запечатлен в школе во время урока. Тогда Галкин учился в 8 классе, ему было 14 лет. Звезда припомнил свою учительницу русского и литературы:

"В этом архивном видео я в классе 8-м, наверное. Попал я на пленку исключительно благодаря популярности нашей учительницы русского и литературы Галины Петровны Лазаренко. К ней на открытые уроки приезжали учителя из всего СССР, чтобы позаимствовать уникальный опыт", — поделился Галкин.

Также он поблагодарил учительницу за то, что она научила владеть его языком, и именно под ее руководством будущая звезда сыграл в школе двух собак, Остапа Бендера, ветерана войны, графа Нулина и даже царя Соломона.

"Жанру, в котором я выступаю по сей день, в институтах и творческих вузах не учат. Достичь успеха в нем можешь, лишь опираясь на свой собственный путь и опыт. Но важнейшим инструментом человека, выступающего в юморе и стендапе, является язык. Своим владением языком я во многом обязан Галине Петровне. Она же делала с нами театральные представления на школьной сцене", — поделился Галкин.

Напомним, на днях Максим Галкин, поддержавший Украину и выступивший против кровавой политики путина, показал свою 9-летнюю дочь от Аллы Пугачевой. На снимке девочка изображена в веночке и рубашке, похожей на вышиванку. Это фото вызвало истерику среди россиян.

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