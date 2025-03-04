Максим Галкин показал свежее фото 75-летней Аллы Пугачевой и мастерски поставил хейтеров на место

Шоумен продемонстрировал, как сейчас выглядит его жена.
Российский юморист Максим Галкин показал свежее фото жены, певицы Аллы Пугачевой.
В частности, шоумен продемонстрировал, как сейчас выглядит 75-летняя исполнительница. Комик это сделал не просто так. Дело в том, что недавно супруги праздновали важный для них праздник День желтых цветов, который они сами и придумали. По случаю особой даты Максим Галкин опубликовал семейные фото, на которых ошеломил молодым видом Аллы Пугачевой.
Впрочем, в комментариях на певицу посыпался шквал критики. Пользователи писали, что снимки вообще-то архивные, а артистка сейчас выглядит совсем иначе. Поэтому Максим Галкин опубликовал свежее фото жены. На кадре исполнительница тоже выглядит непревзойденно.
"Здесь под предыдущими фото отдельные товарищи были недовольны, что фото старые… Вот вам свежее", – поставил на место критиков шоумен.
Напомним, недавно Максим Галкин красноречивым фото высмеял президента США Дональда Трампа, которого смутил "костюм" Владимира Зеленского. Также шоумен поддержал лидера Украины.
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