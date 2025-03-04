Максим Галкин показал свежее фото 75-летней Аллы Пугачевой и мастерски поставил хейтеров на место

Российский юморист Максим Галкин показал свежее фото жены, певицы Аллы Пугачевой.

В частности, шоумен продемонстрировал, как сейчас выглядит 75-летняя исполнительница. Комик это сделал не просто так. Дело в том, что недавно супруги праздновали важный для них праздник День желтых цветов, который они сами и придумали. По случаю особой даты Максим Галкин опубликовал семейные фото, на которых ошеломил молодым видом Аллы Пугачевой.

Впрочем, в комментариях на певицу посыпался шквал критики. Пользователи писали, что снимки вообще-то архивные, а артистка сейчас выглядит совсем иначе. Поэтому Максим Галкин опубликовал свежее фото жены. На кадре исполнительница тоже выглядит непревзойденно.

Алла Пугачева / Фото: instagram.com/maxgalkinru

"Здесь под предыдущими фото отдельные товарищи были недовольны, что фото старые… Вот вам свежее", – поставил на место критиков шоумен.

Напомним, недавно Максим Галкин красноречивым фото высмеял президента США Дональда Трампа, которого смутил "костюм" Владимира Зеленского. Также шоумен поддержал лидера Украины.

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